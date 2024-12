Magdeburgo, 21 dic. (askanews) – La polizia tedesca sorveglia il mercatino di Natale nella città di Magdeburgo, la mattina dopo che un SUV ha travolto una folla in festa ad alta velocità, provocando due morti, una delle quali un bambino piccolo, e 68 feriti. Tutta la zona è stata isolata e sono in corso le indagini, tutte le bancarelle restano chiuse e a terra restano cartacce e le coperte termiche usate per soccorrere i feriti.