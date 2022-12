Strasburgo (Francia), 14 dic. (askanews) - La magia del mercatino di Natale di Strasburgo sotto la neve. Se fra le bancarelle è piacevole passeggiare in una atmosfera da cartolina, il resto della Francia è alle prese con i disagi provocati dalle abbondanti nevicate: 25 dipartimenti sono in alle...

Strasburgo (Francia), 14 dic. (askanews) – La magia del mercatino di Natale di Strasburgo sotto la neve.

Se fra le bancarelle è piacevole passeggiare in una atmosfera da cartolina, il resto della Francia è alle prese con i disagi provocati dalle abbondanti nevicate: 25 dipartimenti sono in allerta arancione per neve e ghiaccio, fino al giorno prima erano 33.

Un leggero velo di neve ha coperto anche le strade di Parigi.