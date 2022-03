Fedez ha condiviso con i suoi fan lo sconforto per il tumore al pancreas. Tra i messaggi di vicinanza e affetto non poteva mancare quello della moglie.

Sui social, dopo alcuni giorni di assenza, Fedez aveva annunciato l’inizio di un percorso importante a causa di una malattia. Nei giorni successivi si sono susseguite voci, ipotesi e indiscrezioni, ma a dare una delucidazione sul suo stato di salute è stato il diretto interessato.

Dopo la notizia dell’operazione a cui si è sottoposto presso l’ospedale San Raffaele di Milano, Fedez ha condiviso alcune foto spiegando di avere un tumore al pancreas. Fondamentale l’affetto e la vicinanza della sua famiglia. A ripercorrere le difficoltà e l’amore intenso dell’ultima settimana, all’indomani della brutta scoperta, è stata la moglie. Chiara Ferragni non smette di stargli affianco e il suo amore è ancora più forte in questi giorni difficili.

Le parole di Chiara Ferragni dopo la scoperta del tumore di Fedez

Chiara Ferragni ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto che ripercorrono la settimana trascorsa al fianco della sua famiglia, dopo aver scoperto la malattia del marito.

“Questa è stata la nostra settimana dopo la diagnosi di Fede, che ha portato al suo intervento chirurgico: ci siamo presi un po’ di tempo lontano dai social media, abbiamo trascorso più tempo possibile con i bambini, siamo andati a fare molte visite ed esami, siamo andati a passeggio, ci siamo mangiati un gelato su una panchina, ha passato un po’ di tempo con i suoi amici più cari, ha registrato della musica (e io l’ho ascoltato), ha dormito con Leo nel nostro letto (lui di solito dorme nella sua stanza) e ha festeggiato il suo quarto compleanno.

La maggior parte di questo tempo mi è sembrato confuso: era come se il tempo si fosse fermato e avevo paura come mai prima d’ora che potesse essere successo qualcosa di brutto. Grazie vita per aver cambiato le cose per il meglio”, ha scritto la famosa fashion blogger.