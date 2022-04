Dopo quello con cui l'aveva chiamata "iniqua" in viaggio a Malta arriva forte il messaggio di Papa Francesco sulla guerra: “Cristo crocifisso di nuovo”

Il messaggio di Papa Francesco sulla guerra, dopo le dichiarazioni durante il viaggio apostolico a Malta, è stato un colpo al cuore per tutti coloro che si preparano alla Pasqua di Resurrezione nei giorni in cui più che mai l’uomo porta la morte ad abitare sulla terra.

Ed è stato un messaggio che ha una sintesi tremenda: “Cristo è stato crocifisso di nuovo”.

Il messaggio di Papa Francesco sulla guerra

Le parole forti del Pontefice sul conflitto in Ucraina durante la messa per la Domenica delle Palme non potevano non arrivare e sono arrivate nella domenica che introduce la settimana santa. E purtroppo non solo quella, a contare che è la domenica che segna lo spartiacque ideale con una nuova e più violenta fase della guerra che la Russia ha portato e sta conducendo in Ucraina.

Ed è stato proprio per questi motivi che Papa Bergoglio ha detto che “quando si usa violenza non si sa più nulla su Dio”. Ma non solo su Dio, no, per il pontefice non si sa più nulla “nemmeno sugli altri”.

L’ignoranza di Dio e la follia del conflitto

E il Papa l’ha spiegata, questa cecità del cuore: “Lo vediamo oggi nella follia della guerra, dove si torna a crocifiggere Cristo“.

Poi la chiosa terribile e vera: “Gesù è crocifisso nelle madri che piangono la morte ingiusta dei mariti e dei figli, nei profughi che fuggono con i bambini in braccio, negli anziani lasciati soli a morire”. E ancora: “Nei giovani privati di futuro e nei soldati mandati a uccidere i loro fratelli”.