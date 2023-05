Il messaggio di Todaro prima della registrazione della semifinale di Amici

In realtà lui ha voluto motivare tutti contro la possibilità che il coronavirus pregiudicasse la registrazione della puntata e ci è riuscito benissimo. Fra rumors non confermati di un reset dovuto ai contagi Covid nella Casetta e propositi agonistici e “bellicosi” per portare a casa un risultato, personale e di squadra, arriva in queste ore il messaggio di Raimondo Todaro prima della registrazione della semifinale di Amici.

Il messaggio di Todaro prima della semifinale

L’insegnante è molto carico e di fatto sente in maniera del tutto particolare la sfida e l’usta della parte finale del programma televisivo ideato e condotto da Maria de Filippi, perciò ha scritto: “Ai posti di combattimento, non si molla!”. Ma in realtà Todaro, che quel messaggio lo ha postato su Instagram, ha voluto irridere in un certo senso alla possibilità che i contagi covid vanificassero il tutto, perciò il suo è stato un mix di sollievo e grinta per tutti.

Una sfida lanciata più che altro “al Covid”

Ecco perché, come si legge sui media specializzati, prima di entrare in studio per l’ultima registrazione Todaro ha lanciato il suo guanto di sfida, più al virus che a qualcuno in particolare. La finalissima del programma sarà trasmessa in diretta domenica 14 maggio) e Todaro che, con Arisa, spera di portare in finale sia Mattia che Wax, ha scritto “Ai posti di combattimento, non si molla”. La semifinale del 6 maggio, dunque, è particolarmente sentita non solo dagli allievi, ma anche dai professori. Il solo allievo di Todaro ancora nella scuola è Mattia.