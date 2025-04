Il Messico prepara un piano completo per fronteggiare i dazi di Trump

Milano, 2 apr. (askanews) – Il Messico sta preparando un “piano globale” per rafforzare la propria economia in vista dei nuovi dazi che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe annunciare, ha affermato la presidente messicana Claudia Sheinbaum. “È un piano completo quello che stiamo per annunciare. Il nostro interesse è rafforzare l’economia messicana, compreso il settore automobilistico”, ha detto Sheinbaum durante la sua tradizionale conferenza stampa. “Domani annunceremo un programma completo. Non è una questione che ‘se tu stabilisci le tariffe per me, io stabilirò le tariffe per te'”, ha concluso.