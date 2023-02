Il meteo: in arrivo sull'Italia raffiche gelide a 100 km/h

Gli anemometri impazziranno anche sul medio e basso Adriatico con la Bora e sullo Ionio: in arrivo sull'Italia raffiche gelide a 100 km/h

Il meteo che ci attende ci farà battere i denti: in arrivo sull’Italia raffiche gelide di vento a 100 km/h.

La svolta boreale inizierà già dalla prossime ore con l’irruzione di aria gelida dalla Russia. Lo spiega bene ilmeteo che preannuncia l’arrivo di una fase rivoluzionaria in senso termico: l’aria freddissima dalla Russia scatenerà non solo piogge ma anche venti tesissimi che soffieranno con raffiche gelide a quasi 100 km/h. E le aree a rischio di burrasche saranno molte e diversificate già dalle prossime ore. Il nodo è quello del gradiente barico, della differenza di pressione, che andrà a instaurarsi creare tra il “campo anticiclonico nuovamente in nuovo rinforzo da Ovest e un vortice ciclonico continuamente alimentato da aria molto fredda di origine artica presente sulla Grecia”.

Meteo: in arrivo sull’Italia raffiche gelide

Ecco, quel “summit” tiepido-gelido attiverà forti venti su buona parte dell’Italia. E già da domani, domenica 5 Febbraio, sono attese raffiche tempestose dai quadranti settentrionali sul mar Tirreno centro-meridionale. Ma non solo: gli anemometri impazziranno anche sul medio e basso Adriatico con la Bora e sullo Ionio. Dove c’è vento forte c’era mare mosso o addirittura grosso e mareggiate lungo le coste adriatiche e ioniche non sono escluse.

Per quanto tempo persisterà il vento forte

Nei prossimi giorni la situazione sarà decrescente ma non in maniera netta: sul Mediterraneo saranno “ancora possibili raffiche molto intense, in particolare tra medio e basso Adriatico e sullo Ionio, con punte fino a 70 km/h”. Si raccomanda infine la massima attenzione anche su Sardegna e Sicilia, dove addirittura ilmeteo parla della possibilità di tempeste con raffiche a 100 km/h e pericolose mareggiate.