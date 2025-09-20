Il Milan conquista una vittoria schiacciante 3-0 sull'Udinese e si avvicina alla vetta della classifica

Il Milan di Massimiliano Allegri ha ottenuto la terza vittoria consecutiva, confermando la propria forma straordinaria con un netto 3-0 contro l’Udinese, nella gara disputata in trasferta. La squadra rossonera continua la sua marcia verso l’alto in classifica, mostrando un gioco sempre più convincente e una solida coesione tra i reparti.

Il primo tempo: un equilibrio fragile

La partita è iniziata con un sostanziale equilibrio, con entrambe le squadre che si sono studiate a lungo, senza però riuscire a trovare spazi significativi. Tuttavia, il Milan ha saputo sfruttare al meglio un momento di distrazione della difesa avversaria. Al 40′, infatti, Pulisic ha aperto le marcature, capitalizzando un’opportunità generata da un tiro di Kristensen respinto dal portiere Sava. Questo gol ha cambiato le sorti del match e ha infuso nuova energia nei rossoneri.

Il raddoppio immediato

Appena rientrati in campo dopo l’intervallo, i rossoneri hanno subito colpito. Al 46′, un errore di Kristensen in area ha permesso a Fofana di recuperare il pallone e segnare con un preciso destro sul primo palo, portando il punteggio sul 2-0. L’Udinese, visibilmente in difficoltà, non è riuscita a reagire e il Milan ha continuato a premere.

Il trionfo del Milan

Al 53′, Pulisic ha avuto l’opportunità di siglare la doppietta, chiudendo di fatto i conti con un gol che ha permesso al Milan di consolidare il proprio vantaggio sul 3-0. Nonostante le occasioni create da Saelemaekers, Estupinan e Rabiot, il punteggio non è cambiato, e il Milan ha potuto festeggiare una vittoria convincente.

Le sfide calcistiche: pareggio a Verona

Un altro incontro significativo si è svolto al Bentegodi, dove il Verona ha pareggiato 1-1 contro la Juventus. I gialloblù, noti per la loro resilienza, hanno subito un gol al 19′ grazie a un tiro potente di Conceicao. Nonostante ciò, il Verona non si è arreso e ha trovato il modo di pareggiare al 44′ grazie a un rigore di Orban, dopo un fallo di mano di Kelly con l’ausilio del VAR.

Il finale emozionante

Nel secondo tempo, la Juventus ha cercato di rimanere in controllo, ma il Verona ha dimostrato di essere vivo e pronto a rispondere. Le occasioni si sono susseguite da entrambe le parti, con la Juventus che ha rischiato di perdere punti in un finale incerto. La partita è terminata con un pareggio che ha lasciato entrambe le squadre con motivazioni contrastanti per il prosieguo della stagione.