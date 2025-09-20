Il Milan trionfa a Udine con una vittoria straordinaria

Il Milan, sotto la guida di Allegri, ha ottenuto la terza vittoria consecutiva in campionato, trionfando nettamente per 3-0 contro l’Udinese. La partita si è rivelata equilibrata fino a pochi istanti prima dell’intervallo, quando i rossoneri hanno trovato il varco giusto per sbloccare il punteggio.

Nel primo tempo, il Milan ha messo in campo una prestazione solida, ma è stato solo al 40′ che Pulisic ha capitalizzato un errore del portiere avversario Sava, ribattendo in rete un tiro di Kristensen.

Questo gol ha dato avvio a una seconda frazione di gioco caratterizzata da un dominio indiscutibile da parte dei milanesi.

Raddoppio e dominio milanista

Subito dopo il rientro negli spogliatoi, il Milan ha raddoppiato il vantaggio. Al 46′, Fofana ha approfittato di un altro errore, questa volta di Kristensen, e ha segnato con un preciso destro sul primo palo. L’Udinese, visibilmente disorientata, ha visto il Milan allargare ulteriormente il divario, con Pulisic che ha segnato la sua doppietta personale al 53′.

Occasioni da gol e il pressing milanese

Il Milan ha continuato a creare occasioni, con Saelemaekers, Estupinan e Rabiot che hanno sfiorato il quarto gol. La pressione esercitata dai rossoneri ha messo in difficoltà i difensori friulani, incapaci di arginare il gioco veloce e preciso degli avversari. La partita si è così conclusa senza ulteriori gol, ma con un chiaro 3-0 che ha evidenziato la superiorità del Milan.

Politica e sport: un incontro casuale a Pontida

In un contesto diverso, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha fatto un’apparizione a sorpresa a Pontida, nonostante stesse affrontando delle coliche renali. Durante il suo intervento, ha espresso la sua determinazione a essere presente, affermando: “Il mio riposo siete voi”, accolto da un’ovazione del pubblico. Questo gesto ha suscitato diverse reazioni, evidenziando il legame tra politica e sport in un momento di tensione sociale.

Le dichiarazioni di Vannacci

Nel frattempo, il vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, ha rilasciato dichiarazioni forti, affermando che “gli eredi di Charlie Kirk siamo noi”, e si è opposto all’immunità per Ilaria Salis. Ha anche criticato Roberto Saviano, sottolineando che nel clima attuale, “se non sei una vittima non sei nessuno”, evidenziando le dinamiche politiche che influenzano il dibattito pubblico.

Risultati e dinamiche in campo

Al Bentegodi, la partita tra Juventus e Verona si è conclusa con un pareggio 1-1. I bianconeri sono riusciti a portarsi in vantaggio al 19′ grazie a un gran tiro di Conceicao, ma il Verona ha risposto con grinta, pareggiando al 44′ su rigore con Orban, dopo un fallo di mano di Kelly assistito dal VAR.

Nel secondo tempo, la Juventus ha cercato di spingere per ritornare in vantaggio, ma gli avversari non si sono dati per vinti. Numerose occasioni da entrambi i lati hanno reso il finale della partita avvincente, ma il punteggio è rimasto invariato, chiudendo la sfida in parità.

Un giorno di lotta per i diritti

Infine, si segnala che il sindacato Usb ha proclamato uno sciopero generale per il 22 settembre, coinvolgendo diversi settori pubblici e privati. Questa iniziativa è stata indetta a sostegno della missione umanitaria per il popolo palestinese e coinvolgerà il settore scolastico, dell’istruzione e della ricerca, oltre a gran parte dei trasporti, ad eccezione del settore aereo.

L’astensione dal lavoro nel settore ferroviario sarà attiva dalle mezzanotte fino alle 23, mentre il trasporto pubblico locale, marittimo, merci e logistica osserverà un’interruzione di 24 ore con modalità variabili. Anche i taxi si uniranno allo sciopero, rendendo questo giorno una significativa manifestazione di solidarietà sociale.