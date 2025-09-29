Il Milan trionfa al Meazza: vittoria drammatica 2-1 sul Napoli

La partita tra Milan e Napoli, disputata al Meazza, ha visto un incontro ricco di emozioni e colpi di scena, culminando con una vittoria per i rossoneri per 2-1. Fin dal primo minuto, il Milan ha mostrato grande determinazione, conquistando i tifosi con un inizio scoppiettante.

Il primo tempo e i gol iniziali

Il Milan ha avviato la partita con un ritmo serrato, riuscendo a sbloccare il punteggio già al terzo minuto.

Pulisic, con una corsa fulminante sulla fascia, ha servito un cross perfetto per Saelemakers, il quale, posizionato al secondo palo, ha insaccato il pallone in rete, portando i rossoneri in vantaggio. Questo avvio ha acceso l’entusiasmo del pubblico presente sugli spalti.

La reazione del Napoli

Nonostante lo svantaggio, il Napoli ha reagito prontamente. L’estremo difensore del Milan, Maignan, ha dimostrato il suo valore respingendo due tiri pericolosi, uno da Gutierrez e l’altro da McTominay. Tuttavia, il Milan ha avuto l’opportunità di raddoppiare, ma Fofana ha sprecato un’occasione d’oro. La situazione si è poi sbloccata nuovamente al 31° minuto, quando Pulisic, servito magistralmente da Fofana, ha trovato la rete, nonostante una deviazione fatale di Juan Jesus.

Mentre il primo tempo si avviava alla conclusione, il Napoli ha continuato a cercare il pareggio, ma Maignan è stato ancora una volta decisivo, uscendo con audacia su Di Lorenzo e mantenendo il vantaggio per il suo team.

Il secondo tempo e il rigore decisivo

La ripresa è iniziata con un Napoli determinato a recuperare il punteggio. Maignan è stato chiamato in causa già al primo minuto, con una parata su un colpo di testa di McTominay che sembrava diretto verso la rete. La tensione in campo cresceva e le emozioni si intensificavano, mentre entrambe le squadre lottavano per il controllo del gioco.

Il momento chiave della partita

Un episodio cruciale si è verificato al 60° minuto quando Estupinian ha trattenuto Di Lorenzo, un’azione che ha portato l’arbitro a consultare il VAR. Dopo aver esaminato la situazione, l’arbitro ha estratto un cartellino rosso per Estupinian, lasciando il Napoli in superiorità numerica. La decisione ha infuso nuova energia nella squadra partenopea, che ha guadagnato un rigore. De Bruyne ha avuto l’opportunità di battere il rigore e ha realizzato il gol del pareggio, portando l’incontro sul 2-1.

Nonostante il pareggio, il Milan non si è lasciato sopraffare e ha continuato a combattere, mostrando grande resistenza e spirito di squadra. La partita si è conclusa con una vittoria per il Milan, consolidando la loro posizione nel campionato e portando gioia ai tifosi rossoneri.

La partita al Meazza è stata un thriller calcistico, con il Milan che ha saputo gestire il vantaggio e il Napoli che ha lottato fino all’ultimo minuto. Questo incontro rimarrà impresso nella memoria dei tifosi come un esempio di sportività e passione calcistica.