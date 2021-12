Roma, 6 dic. (askanews) – In questo video promozionale il Signor Imbruttito, Germano Lanzoni, fa visita al “Mayor”, il sindaco Giuseppe Sala in carne e ossa, per cercare di convincerlo a spostare la data della Prima della Scala. Il 7 dicembre, Sant’Ambroeus, è infatti anche la prima di “Mollo tutto e apro un chiringuito”. Per fortuna il “Mayor” Sala lo fa ragionare…