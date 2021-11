Il ministero della Salute ritira alcune tipologie di pasta per la presenza di un allergene

Maxi richiamano del ministero della Salute che ritira dal mercato diverse tipologie di pasta integrale. I lotti interessati.

Il ministero della Salute ha deciso di ritirare dal mercato alcune tipologie di pasta integrale biologica. Alla base di questa decisione ci sarebbe la presenza di un allergene che non sarebbe stato riportato sulle etichette.

Il ministero della Salute ritira alcune tipoligie di pasta

Si tratta nello specifico di alcuni lotti della pasta integrale biologica di Natura Chiama Selex e Saper di Sapori. In merito all’elemento non indicato in etichetta, si tratterebbe l’allergene senape che potrebbe essere pericoloso per le persone allergiche proprio perchè non presente nel report della confezione.

Quanto ai prodotti interessati dal richiamo, dal sito del ministero della Salute si apprende che si tratta delle confezioni da 500 grammi di “Pasta di Gragnano Igp spaghettoni, marchio Saper di Sapori Selex, lotto n° L 21244L e data di scadenza indicata in 01/09/2024; Pasta di Gragnano Igp calamarata, marchio Saper di Sapori Selex, lotto n° L 21244C e data di scadenza indicata in 01/09/2024; Elicoidali integrali biologici, marchio Natura Chiama Selex, lotto n°126024 e data di scadenza indicata in 28/06/2023; Farfalle integrali biologiche, marchio Natura Chiama Selex, lotto n°126025 e data di scadenza indicata in 28/06/2023; Penne rigate integrali biologiche, marchio Natura Chiama Selex, lotto n°126010 e data di scadenza indicata in 27/06/2023; Spaghetti integrali biologiche, marchio Natura Chiama Selex, lotto n°126002 e data di scadenza indicata in 28/06/2023; Fusilli integrali biologici, marchio Natura Chiama Selex, lotto n°126011 e data di scadenza indicata in 27/06/2021″.

Per quel che riguarda la produzione dei prodotti interessati dal ritiro, è sempre dalla sezione dedicata del sito del ministero della Salute che si apprende che la pasta del marchio Natura Chiama è prodotta da Newlat Food Spa con sede dello stabilimento a Fara San Martino (Chieti) in via F.

De Cecco 33, mentre quella di Sapor di Sapori proviene dal Premiato Pastificio Afeltra Srl, a Gragnano (Napoli) in via Roma 20.