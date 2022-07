Il Ministro ceco dell’Energia: “Ridurre dipendenza gas russo”

Roma, 26 lug. (askanews) – “Ieri (25 luglio, ndr) Gazprom ha annunciato un ulteriore taglio sulle forniture di gas che ha causato un immediato aumento dei prezzi. E questa è solo una prova ulteriore, che dobbiamo riprendere in mano la situazione. E dobbiamo ridurre la dipendenza dalle forniture russe al più presto possibile”: così il ministro dell’Energia ceco, Jozef Sikela, arrivato a Bruxelles per il consiglio straordinario sul piano d’emergenza “Risparmiare energia per un inverno sicuro”, con i colleghi europei, mentre la Repubblica ceca detiene la presidenza di turno dell’Ue.

(IMMAGINI EBS)