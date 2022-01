Dal ministero arriva la comunicazione: il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha avuto il Covid ed è guarito dal coronavirus dopo un tampone di verifica

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha avuto il Covid ed è guarito: Lo staff della Farnesina ha comunicato che è successo “durante il periodo natalizio” e che ora il membro del governo Draghi è tornato negativo al coronavirus. Una lista, quella dei positivi al coronavirus, che si allunga ogni giorno di più e che giocoforza include tutte le categorie di cittadini, inclusi coloro che tengono le redini del paese.

Luigi Di Maio ha avuto il covid: grazie al tampone negativo da domani sarà in servizio

Di Maio avrebbe contratto il covid dunque “durante il periodo natalizio”. Ora però, fanno sapere dagli uffici del ministero, è già guarito e “sta bene”. Secondo la nota infatti Di Maio ha effettuato nelle ultime 24 ore un tampone che sarebbe risultato essere negativo. E dal suo staff confermano: “Sta bene, da domani (domenica?) sarà al ministero“.

Contagio natalizio, con Luigi Di Maio che ha avuto il covid dopo il viaggio in Medio Oriente

Quindi Di Maio si è negativizzato dopo un contagio avvenuto presumibilmente nei giorni immediatamente a ridosso del Natale. L’ultima iniziativa di Di Maio legata al suo dicastero è quella con cui il titolare degli Esteri si era recato il 22 dicembre, per due due giorni in Kuwait e Iraq. Nel primo paese in particolare aveva portato il saluto al contingente italiano di stanza nel paese del Medio Oriente.

Il Consiglio dei ministri del 23 dicembre e poi Luigi Di Maio ha avuto il covid

Poi c’era stato il Consiglio dei Ministri del 23, quello che aveva decretato la famosa “stretta di Natale”, ma non è dato sapere se Di Maio fosse presente di persona viste le incombenze all’estero. E nei giorni delle vacanze natalizie e di fine anno Di Maio era stato comunque molto attivo sui social, con un messaggio di auguri postato il 31.