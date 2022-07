Ministro degli esteri russo in Africa. Sergei Lavrov è alla ricerca di alleati nel confitto in Ucraina, incolpando i Paesi dell'Ovest di favoreggiamen

Il ministro degli esteri russo è in Africa alla ricerca di alleati. Sergei Lavrov ha dichiarato che i Paesi dell’Ovest stanno incoraggiando l’Ucraina a combattere la Russia “fino alla fine”.

Ministro degli esteri russo in Africa alla ricerca di alleati

Lavrov ha avuto un colloquio al Cairo, in Egitto, con il ministro degli esteri locale Sameh Shoukry. L’Egitto ha legami significativi con la Russia, dal momento in cui fornisce grano, armi e, fino allo scoppio della guerra, anche un gran numero di turisti. “I Paesi dell’Ovest incoraggiano attivamente gli ucraini a combattere contro la Russia e le loro autorità hanno più volte chiarito che non ci sarà dialogo finché l’Ucraina non ci sconfiggerà”, ha dichiarato Lavrov.

Africa, il ministro degli esteri russo fa il giro dei Paesi

Nella prima parte del suo viaggio di lavoro, il ministro degli esteri russo ha visitato Etiopia, Uganda e Congo, dichiarando che la Russia ha sempre sinceramente supportato gli africani nella loro battaglia per la libertà dall’oppressione coloniale.

Ministro degli esteri russo: “Attenzione alla propaganda dell’Ovest”

Le accuse mosse nei confronti della Russia di impoverire il mondo sarebbero solo propaganda dell’Ovest, secondo quanto affermato da Lavrov.

Il ministro sta cercando di convincere i Paesi africani che sarebbe meglio si schierassero con Vladimir Putin.