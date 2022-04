Il ministro degli Esteri russo Lavrov in visita in India

Roma, 1 apr. (askanews) – Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, è arrivato in India per una visita di due giorni, mentre la Gran Bretagna fa pressioni su Nuova Delhi per adottare misure contro l’invasione della Russia in Ucraina. Il capo della diplomazia britannica, Liz Truss, il giorno prima ha fatto visita a Nuova Delhi.

L’India si è astenuta dal votare al Consiglio di sicurezza dell’Onu una risoluzione che condanni la Russia e si è limitata a chiedere lo stop delle violenze.

Il gigante asiatico continua ad acquistare petrolio e prodotti russi.

(IMMAGINI: MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS, INDIA (MEA)