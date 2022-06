Il ministro della Salute Roberto Speranza è risultato positivo al Covid

Il ministro della Salute Roberto Speranza è positivo al Covid: parteciperà al cdm di oggi collegandosi in videoconferenza.

L’ufficio stampa del Ministero della Salute ha reso noto che il ministro Roberto Speranza è risultato positivo al Covid. Essendo in isolamento, si collegherà in videoconferenza con il Consiglio dei ministri in programma per oggi.

Roberto Speranza positivo al Covid

La notizia è stata diffusa nella mattinata di mercoledì 15 giugno 2022. Data la contrazione del virus, non è noto in quali circostanze, il titolare della Salute non potrà intervenire alla conferenza annuale Pgeu – Gpue (Pharmaceutical Group of European Union) prevista questa mattina. Al suo posto ci sarà il capo segreteria tecnica del dicastero Antonio Gaudioso.

Per il momento non si sa se Speranza abbia sintomi oppure sia asintomatico, dato che non è ancora intervenuto direttamente sulla sua positività.