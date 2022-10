Il ministro dello Sport Abodi: premier donna? Conta la persona

Roma, 22 ott. (askanews) – Il fatto di avere per la prima volta un presidente del Consiglio donna “mi sembra un segnale importante, d’altro canto io” guardo alle persone, “non alle donne in quanto tali”. Lo ha detto il nuovo ministro dello Sport e giovani, Andrea Abodi, all’uscita del Quirinale. “Poi c’è il fascino di avere per la prima volta un presidente del Consiglio donna, ma penso che Meloni sia anzitutto uno persona e che va rispettata e alla quale va data fiducia in quanto tale”, ha aggiunto.