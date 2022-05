Il ministro Economia tedesco: “La Russia usa il gas come un’arma”

Roma, 12 mag. (askanews) – Il ministro dell’Economia e della Tutela ambientale tedesco, Robert Habeck, accusa la Russia di utilizzare l’energia “come un’arma”, dopo le contro-sanzioni imposte da Mosca a oltre 30 aziende energetiche occidentali, la maggior parte delle quali appartenenti a Gazprom Germania, filiale del gigante russo, nonché la riduzione del flusso di gas verso l’Europa.

“Complessivamente, bisogna dirlo, la situazione si aggrava al tal punto che gli annunci – gas, petrolio, energia – utilizzati come arma si concretizzano ora in diversi luoghi”, ha spiegato in conferenza stampa a Berlino.

(IMMAGINI MINISTERO TEDESCO PER L’ECONOMIA)