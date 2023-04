Il ministro Giorgetti sul Decreto Lavoro: "Più fringe benefit per chi ha figli"

Ha voluto parlare di quelle misure in arrivo dopo le ore concitate del mattino ed il ministro Giancarlo Giorgetti sul Decreto Lavoro ha detto: “Più fringe benefit per chi ha figli”. Il titolare dell’Economia ha dato l’annuncio durante il question time alla Camera di oggi ed ha preannunciato non solo il taglio del cuneo fiscale, ma anche più benefit aziendali detassati per i lavoratori con figli.

Il ministro Giorgetti ed il Decreto Lavoro

Da questo punto di vista l’esecutivo “destinerà con un prossimo provvedimento di urgenza i margini di bilancio disponibili per finanziare, per l’anno in corso, un nuovo taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi e un innalzamento del limite dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli”. Poi Giorgetti ha spiegato che per mezzo di queste misure il governo intende perseguire “il duplice scopo di incrementare i redditi reali delle famiglie e al contempo limitare la rincorsa salari-prezzi, che renderebbe la vampata inflazionistica causata dai prezzi energetici e alimentari più sostenuta nel tempo, trasformandola in strutturale”.

Dal Dl Aiuti Quater ai 258 euro odierni

I media spiegano che il tetto esentasse dei fringe benefit da gennaio è tornato a 258 euro, una retromarcia rispetto ai 3mila per il 2022 previsti dal dl Aiuti Quater. Ecco perché adesso il governo punta ora almeno a raddoppiarlo, magari riportandolo ai 516 stabiliti durante l’emergenza Covid.