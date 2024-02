Il ministro Lollobrigida va al presidio degli agricoltori

Milano, 10 feb. (askanews) - Francesco Lollobrigida ha visitato i presidi degli agricoltori sulla Nomentana a Roma. Il ministro dell'Agricoltura è stato accolto dagli applausi, poi ha parlato con gli agricoltori che gli hanno anche offerto da mangiare. In precedenza, anche il presidente del Consigl...

Milano, 10 feb. (askanews) – Francesco Lollobrigida ha visitato i presidi degli agricoltori sulla Nomentana a Roma. Il ministro dell’Agricoltura è stato accolto dagli applausi, poi ha parlato con gli agricoltori che gli hanno anche offerto da mangiare. In precedenza, anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva incontrato diverse associazioni di agricoltori, dopo che alcuni di loro avevano marciato attorno al raccordo anulare romano e al Colosseo.

“Non siamo disposti a rinunciare all’agricoltura, al nostro cibo, alle persone che non vogliono che lavorare, far crescere le proprie famiglie e far crescere questa nazione” ha dichiarato il ministro parlando al presidio Nomentana di Riscatto agricolo.