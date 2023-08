Il ministro Musumeci al Senato ricorda le vittime del maltempo

Roma, 1 ago. (askanews) – “Il primo dato triste che mi sento di riferire è che, nel Comune di Lissone (Mb), si è verificato, purtroppo, il decesso di una donna che camminava a piedi e, in località di Corteno Golgi (Bs), una ragazza, mentre dormiva in una tenda, in un campo scout, è stata raggiunta dalla caduta degli alberi. Il nostro pensiero va a queste vittime e a quelle che si sono registrate… nelle regioni del sud, altre tre vittime”.

Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, intervenendo nell’aula del Senato per un’informativa urgente sulle recenti emergenze determinate dagli eventi calamitosi eccezionali.

“Come sapete – ha aggiunto Musumeci – il Consiglio dei Ministri, su proposta del sottoscritto, delibera lo Stato d’Emergenza di rilievo nazionale fissandone, di volta in volta, la durata e determinandone l’estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile individuando, altresì, le prime risorse finanziarie da rendere disponibili, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali”.