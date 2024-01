Il ministro Sangiuliano parla napoletano: l'imitazione di Fiorello

Roma, 10 gen. (askanews) – A poco meno di una settimana dalla ripresa di ‘VivaRai2!’, che torna lunedì 15 gennaio, Fiorello ha iniziato a scaldare i motori con delle dirette su Instagram, nelle quali non può mancare la rassegna stampa con le notizie del giorno. Oggi si è parlato anche di Sgarbi, recentemente accusato di riciclaggio di beni culturali. Il parere di Sangiuliano sulla questione arriva attraverso l’imitazione di Fiorello, nella quale al ‘ministro’ scappa qualche parola in napoletano: “Fin quando la magistratura non farà il suo corso… nuj nun facimm nient!”.