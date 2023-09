Il ministro tedesco Lauterbach riceve il nuovo booster anti-Covid

Roma, 18 set. (askanews) – Il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach riceve il booster del vaccino anti-Covid 19 presso l’ospedale della Bundeswehr, l’esercito tedesco, a Berlino. Da oggi la Germania vaccinerà i suoi cittadini con un nuovo siero di BioNTech adattato per la sub-variante Omicron XBB.1.5.

La commissione per i vaccini tedeschi, la Stiko (Standing Committee on Vaccination presso il Robert Koch Institute) ha raccomandato l’annuale booster Covid-19 in vista di stagioni fredde come autunno e inverno a persone fragili, tra cui over 60 e persone con patologie pregresse, ospiti delle case di riposo e staff medico e infermieristico a rischio contagio.