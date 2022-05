Il ministro turco Mevlut Cavusoglu in visita in Israele

Roma, 25 mag. (askanews) – Il ministro turco degli Affari esteri, Mevlut Cavusoglu, si è recato al memoriale della Shoah a Gerusalemme, lo Yad Vashem, nel corso della sua visita ufficiale in Israele. Nelle immagini di France Presse, Cavusoglu è accompagnato da Dani Dayan, presidente dello Yad Vashem.

Alla vigilia della sua partenza, il capo della diplomazia turca ha annunciato martedì a Ramallah una serie di nuovi accordi per sostenere l’economia palestinese in difficoltà, in occasione della prima visita turca di questo livello nella Cisgiordania occupata negli ultimi 15 anni.

(IMMAGINI FRANCE PRESSE)