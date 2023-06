Il ministro Valditara annuncia crediti nelle scuole per la patente

Roma, 21 giu. (askanews) – “Ci saranno anche delle norme proprio dedicate all’educazione stradale e in particolare noi daremo dei crediti ai ragazzi che dovranno frequentare questi corsi all’interno dell’educazione alla cittadinanza. Crediti che serviranno loro per l’acquisizione della patente, quindi è una svolta importante. Riteniamo che ci debba essere un investimento significativo nel percorso di educazione a comportarsi correttamente quando in mano si ha un’automobile o una moto, perché il rischio di creare tragedie è veramente sempre dietro l’angolo. Educazione stradale, codice della strada, ma anche nelle scuole, partire con questa forte responsabilizzazione dei ragazzi”: lo ha detto Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, ospite a Buongiorno su Sky TG24.