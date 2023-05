Il ministro Zangrillo: "Il governo punta a 320 mila assunzioni in due anni"

Già prima dell’approvazione del Dl il ministro Paolo Zangrillo aveva toccato il tema ed ora su Il Messaggero ha ribadito che “il governo punta a 320 mila assunzioni in due anni“. Il titolare della Pubblica amministrazione del Governo Meloni illustra il piano varato con il Cdm che adesso è passato in esame alla Camera.

Zangrillo: “320 mila assunzioni in due anni”

Con quell’atto e secondo Zangrillo “abbiamo previsto un piano di assunzioni di circa 3mila persone, due terzi delle quali per il comparto difesa e sicurezza. Numeri che vanno oltre al turnover per il quale abbiamo inserito circa 157mila persone nel 2022 e nel 2023 abbiamo come obiettivo quello di assumerne oltre 170mila”. Poi in somma a chiosa: “Sono 320 mila dipendenti in due anni”. E in merito alla situazione dei dipendenti della Pa in Italia?

“Noi fanalino di coda nel rapporto dipendenti-cittadini”

Zangrillo ha spiegato che il nostro Paese “registra il dato più basso nel rapporto tra numero di residenti e lavoratori pubblici: il 5,6% contro l’8,4% della Francia, il 7,8% dell’Inghilterra e il 6,8% della Spagna”. E ancora: “La carenza degli organici è una realtà con cui molte amministrazioni, soprattutto quelle più piccole, devono fare i conti tutti i giorni“.