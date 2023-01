"Il mio Sanremo": la playlist curata da Mahmood su Apple Music

In vista della nuova edizione del Festival di Sanremo, Apple Music ha deciso di celebrare l’evento con l’introduzione di alcune playlist speciali dedicate a Sanremo, e una di esse è curata dal due volte ex vincitore del Festival Mahmood.

Festival di Sanremo: le playlist di Apple Music

L’inizio del Festival di Sanremo 2023 è ormai alle porte e per celebrare l’evento Apple Music ha deciso di mettere a disposizione degli ascoltatori alcuni dei brani d’archivio che hanno segnato le passate edizione della kermesse.

In primo piano però spazio alle canzoni dell’edizione 2023 di Sanremo.

Sanremo 2023: le 28 nuove canzoni in gara al 73esimo Festival di Sanremo illuminate dalle luci dell’Ariston, tra grandi ritorni e sorprendenti esordi, disponibili per l’ascolto in Audio Spaziale con Dolby Atmos.

Sanremo: i vincitori, che riunisce idealmente sullo stesso palco i trionfatori delle 72 edizioni del Festival della Canzone Italiana.

Sanremo: brani essenziali: una carrellata di brani storici della rassegna amata da tutti: perché Sanremo è Sanremo.

Sanremo anni ’80: brani essenziali, che raccoglie alcune delle canzoni presentate al Festival di Sanremo tra il 1980 e il 1989 che hanno conquistato il pubblico diventando dei veri e propri classici della musica italiana.

Sanremo anni ’90: brani essenziali, con una selezione dei migliori brani presentati al Festival tra il 1990 e il 1999 ed entrati nell’immaginario collettivo.

Sanremo: le canzoni d’amore: una selezione «tutta sentimento» per declinare il vocabolario dell’amore sanremese.

Mahmood: Il mio Sanremo è un viaggio nella storia del Festival lungo 15 brani: si parte dai grandi classici, tra cui spiccano canzoni intramontabili come Volare di Domenico Modugno e Almeno tu nell’universo di Mia Martini, fino ad arrivare a canzoni più recenti come Voce di Madame. Immancabili i brani che Mahmood ha presentato al Festival di Sanremo: Brividi (che è stato anche il brano più ascoltato su Apple Music in Italia nel 2022), Gioventù Bruciata (1° posto nella categoria Giovani di Sanremo 2019) e Soldi.

Tutti i contenuti dedicati a Sanremo 2023 di Apple Music si trovano su Apple.co/Sanremo2023

In tanti sono curiosi di sapere quale playlist avrà elaborato Mahmood, che è stato vincitore per due volte al Festival di Sanremo e che ha scelto di propria iniziativa alcuni dei brani per lui “indispensabili”. Il Festival di Sanremo 2023 prenderà il via dal 7 febbraio e in tanti non vedono l’ora di sapere quali sorprese riserverà questa nuova edizione dello show.