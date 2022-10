Due serie tv riaccendono i riflettori sulle terribile vicenda e spunta il mistero di David, il fratello di Jeffrey Dahmer scomparso nel nulla

Dopo il ritorno di attenzione sul caso grazie alle serie tv negli Usa tiene banco anche il mistero di David, il fratello di Jeffrey Dahmer, scomparso nel nulla. Il congiunto del serial killer più tristemente noto della storia moderna ha seguito una strada diversa e per “trovarlo” si deve seguire una pista molto particolare.

Il dato è che chiunque si fosse sintonizzato su Netflix in queste ultime settimane è incappato in due serie molto particolari: Monster: The Jeffrey Dahmer Story e la docuserie Conversations With a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes. Si tratta di produzioni che fanno luce sulla agghiacciante vicenda del serial killer autore di 17 omicidi riconosciuti commessi da tra il 1978 e il 1991.

Il mistero del fratello di Jeffrey Dahmer

In quelle produzioni il contesto familiare di Jeffrey viene descritto quasi maniacalmente, ma oltre al padre Lionel, alla madre Joyce ed alla matrigna Shari non ci sono elementi sul fratello minore di Jeffrey, David.

Dov’è adesso e dov’era quando il fratello uccideva senza pietà? I due avrebbero avuto sempre una relazione burrascosa secondo il Sun e quando Jeffrey venne arrestato all’inizio degli anni ’90, David non fece visita a suo fratello in prigione e non si presentò in tribunale. E oggi, a 20 anni e passa di distanza, dov’è David?

La separazione e la nuova vita di David

Lui è nato il 18 dicembre 1966, all’inizio era molto legato al fratello ma poi, specie dopo la separazione dei genitori, i due si erano separati.

David andò a vivere con la madre in Wisconsin e Jeffrey rimase con suo padre, uccidendo la sua prima vittima quello stesso anno. E in una intervista del 2004 su Larry King Live Lionel e Shari hanno dato indizi su dove si trovi oggi David: il fratello del massacratore ha trovato una buona carriera ed ha una moglie e due figli. Si, ma dove? I genitori sono stati chiari: “Abbiamo promesso di tenerlo completamente segreto“.