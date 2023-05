Il mistero sulla salute di Alexander Lukashenko: il presidente della Bielorussia potrebbe essere malato

Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko non ha presenziato l'evento a Minsk in occasione della celebrazioni della Festa della Bandiera: non era mai accaduto in 29 anni, si ipotizza che sia gravemente malato

Che fine ha fatto Alexander Lukashenko? La domanda è lecita, dato che ieri il presidente della Bielorussia non ha presenziato l’evento a Minsk in occasione della celebrazioni della famosa Festa della Bandiera. Non era mai accaduto in 29 anni.

I segnali che fanno preoccupare

Ad alimentare le voci sul mistero, una serie di speculazioni riguardo le condizioni di salute del presidente 68enne. Il primo ministro del Paese ha letto un messaggio a suo nome, ma di lui nessuna traccia. Sembra, inoltre, che siano diversi i giorni da cui ormai la televisione di Stato non trasmette più immagini del presidente. E, come se non bastasse, pare che la scorsa settimana abbia lasciato Mosca subito subito dopo la parata del 9 maggio – occasione in cui è apparso visibilmente stanco e con la mano destra fasciata –, saltando il pranzo con l’amico e alleato Vladimir Putin (a cui ha offerto appoggio nell’ambito della guerra in Ucraina).

L’indiscrezione dall’opposizione

È stato il politico dell’opposizione Pavel Latushko – che vive in esilio in Europa – a lanciare l’indiscrezione sulla possibilità che Alexander Lukashenko sia «gravemente malato». Presidente della Bielorussia dal 1994, uno dei canali Telegram dell’opposizione ha riferito poi che sabato sera Lukashenko avrebbe visitato un centro medico presidenziale appena fuori Minsk, si tratta tuttavia di un’informazione non verificata. L’ufficio del presidente finora non ha rilasciato commenti sulla questione.