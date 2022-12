Il mito dei Duran Duran raccontanto in "A Hollywood High"

Londra, 15 dic. (askanews) – Da domenica 18 dicembre 2022 a lunedi 2 gennaio 2023 i fan di tutto il mondo potranno vivere l’esperienza dello show esclusivo dei Duran Duran registrato sul tetto di un edificio a Los Angeles. Avranno accesso inoltre a materiale inedito d’archivio, e a interviste esclusive, comodamente dalla propria casa, grazie ad una semplice visione premium ad alta definizione sulla piattaforma Veeps.com o tramite le app Veeps su Apple TV, Roku, iOS, e Android.

A Hollywood High sarà il primo show su Veeps in 4K / UHD, Dolby Digital & Atmos, e sarà sottotitolato. Veeps sarà quindi la prima piattaforma ad offrire Dolby Digital & Atmos la qualità sonora più alta disponibile al cinema oggi. I biglietti per lo streaming sono acquistabili a 20.61 qui: http://DuranDuran.veeps.com

Oltre ai semplici biglietti per lo streaming, su Veeps sono disponibili anche pacchetti speciali che includono: un cappellino A Hollywood High, o una T-shirt, o un poster a edizione limitata, o una specialissima edizione limitata del programma del film, contenente un Flexi disc 2×7 inch con i brani ‘Ordinary World’ e ‘Tonight United’, il cui audio live è tratto dal film.

In questo lungometraggio-concerto-film-documentario i Duran Duran celebrano la loro carriera quarantennale e il lancio di un tour mondiale in una straordinaria notte di musica, girata sul tetto di un palazzo di Los Angeles, davanti all’iconica Capitol Tower e con vista sulla la scritta Hollywood. Diretto dai 3 pluripremiati veterani dell’industria Gavin Elder, Vincent Adam Paul e George Scott – A Hollywood High ci ricorda quanto i Duran Duran siano prolifici e poliedrici nello scrivere, e cattura la loro sconfinata energia nei live.

Il film sottolinea anche il profondo e duraturo legame della band con Los Angeles attraverso interviste esclusive, video dei dietro le quinte, e materiale inedito d’archivio, tracciando la rotta dell’ascesa di una delle band più influenti e di successo di tutti i tempi. E’ una celebrazione dall’inizio alla fine che farà saltare tutti in piedi a ballare!

I Duran Duran sono un’icona della musica britannica. Dai loro esordi nel 1980, la band non ha mai smesso di esibirsi in tutto il mondo davanti a platee sconfinate.

Nella loro carriera hanno venduto oltre 100 milioni di dischi nel globo. 21 brani top 20 in UK, 18 hit in America, dischi 6 volte platino, una stella nella Walk of Fame hollywoodiana. Ora, nel 2022, i Duran Duran sono entrati nella Rock & Roll Hall of Fame. Vincitori di GRAMMY, BRIT Awards e Ivor Novello, sono oramai indiscutibilmente una delle band più influenti e di maggior successo di tutti i tempi. Fondendo con coerenza arte, tecnologia, moda e un’impronta di stile molto personale con la loro musica unica e contagiosa, il cantante Simon Le Bon, il tastierista Nick Rhodes, il bassista John Taylor e il batterista Roger Taylor hanno dimostrato di essere senza tempo, continuano ad innovarsi e a reinventarsi per rimanere sempre all’avanguardia. I Duran Duran hanno recentemente pubblicato il loro ultimo album FUTURE PAST, con diverse collaborazioni di grande prestigio come Erol Alkan, Giorgio Moroder, Mark Ronson, Graham Coxon, Tove Lo, Mike Garson, Ivorian Doll e CHAI. L’album, il loro 15esimo da studio, acclamatissimo dalla critica, è uscito il 22 ottobre 2021 – ed ha raggiunto la posizione in classifica più alta degli ultimi 16 anni della loro carriera. E’ stato descritto come un album che “guarda fermamente al futuro” da Rolling Stone UK, “un classico Duran” dal The Times, “una bomba” da CLASH, “Duran Duran al loro meglio” da The Sun e “tutto ciò che i loro fan potrebbero volere” da the Evening Standard. Solo negli ultimi 12 mesi i Duran si sono esibiti live al Queen’s Platinum Jubilee concert a Buckingham Palace, sono stati headliner a London’s Hyde Park e, per un ritorno alle origini, hanno chiuso l’iconica cerimonia di apertura dei 2022 Commonwealth Games nella loro città natale Birmingham. Tutto questo prima di imbarcarsi in un vastissimo tour nel Nord America, ricco di show sold out in locali prestigiosi come il Madison Square Garden di New York e 3 serate all’Hollywood Bowl.