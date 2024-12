Il momento dell'attacco all'aeroporto di Sanaa con il capo dell'Oms

Roma, 28 dic. (askanews) – Le immagini trasmesse dal canale televisivo ufficiale degli Houthi dello Yemen, Al-Masirah, mostrano le riprese delle telecamere a circuito chiuso del capo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, all’aeroporto di Sanaa al momento dell’attacco israeliano.

Il video è stato ricondiviso anche dallo stesso direttore dell’Oms sui social, che ha raccontato di aver temuto per la sua vita.

Ghebreyesus ha detto che non erano stati informati di un possibile attacco israeliano, ma che la sua missione in Yemen per ottenere il rilascio del personale delle Nazioni Unite detenuto da mesi dagli Huthi e per valutare la situazione umanitaria, era nota da tempo.

L’attacco israeliano all’aeroporto ha causato almeno quattro morti e circa 20 feriti.