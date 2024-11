Il momento in cui un missile israeliano distrugge un immobile a Beirut

Beirut, 22 nov. (askanews) – In queste immagini impressionanti dell’agenzia France Presse, il momento in cui un missile israeliano piomba su un edificio alla periferia est di Beirut distruggendolo interamente. L’esercito israeliano aveva lanciato un avviso di evacuazione. Questi ultimi attacchi fanno seguito a giorni di raid israeliani sul sud di Beirut e in altre zone meridionali e orientali del Libano, dove lo Stato ebraico afferma di attaccare i militanti di Hezbollah sostenuti dall’Iran.