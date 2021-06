Il monaco buddista che ha salvato 8mila cani nel suo monastero

Milano, 22 giu. (askanews) – Zhi Xiang non è un semplice amante degli animali: è un monaco buddista che dona una nuova vita ai cani randagi nell’antico monastero e rifugio che gestisce a Shanghai. Ha già quasi 8.000 esemplari da nutrire e accudire, spinto dall’amore per gli animali e dalla sua fede. Ora non riesce più però a gestirli tutti e alcune centinaia alla fine verranno mandati in altri rifugi, in Europa o in Nord America.

“Devo salvarli perché se non lo faccio, moriranno di sicuro”, ha detto il 51enne. Una missione che porta avanti dal 1994, salvando non solo cani, ma anche gatti.