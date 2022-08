Il Monastero dei benedettini punta alla svolta green

(Adnkronos) – Finanziato un nuovo piano per la rigenerazione e la valorizzazione del patrimonio culturale del Monastero dei benedettini di Catania: si tratta di un progetto pilota che si inserisce all’interno del dibattito internazionale circa il rapporto tra beni culturali e sviluppo sostenibile e che punta a dimostrare come l’attuazione di interventi strutturali volti al risparmio energetico, alla raccolta differenziata e ad una maggiore e qualificata fruizione possa contribuire a rendere più vivibile e sostenibile per i diversi pubblici che lo frequentano il patrimonio culturale.

A finanziare gli interventi è la Fondazione Marilù Tregua con l’Università di Catania.