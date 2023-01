Il mondo del cinema è in lutto: scomparso a 58 anni l'attore Santo Bellina

Il mondo del cinema è in lutto: scomparso a 58 anni l'attore Santo Bellina

Il mondo del cinema e della televisione è in lutto. Santo Bellina, attore palermitano amatissimo è scomparso a 58 anni. Lavorò con Pupi Avati.

Il mondo del cinema e della televisione sta piangendo in queste ultime ore un attore particolarmente amato.

Santo Bellina è scomparso all’età di 58 anni. Stando a quanto riporta “Il Giornale di Sicilia”, l’attore palermitano sarebbe venuto a mancare a causa di una malattia. Molte le serie tv, così come i registi con i quali ha lavorato durante la sua carriera. Tra questi si segnala Pupi Avanti con cui ha lavorato nella pellicola del 1989 “Storia di ragazzi e di ragazze”.

Morto Santo Bellina: la carriera

Classe 1964, Santo Bellina ha recitato in un gran numero di opere sia televisive che cinematografiche sin dalla seconda metà degli anni ’80. Nel 2004 lo abbiamo visto in “Paolo Borsellino”, mentre nel 1997 ha preso parte alla fiction della Rai “Don Milani – Il Priore di Barbiana”. Ha recitato inoltre in serie tv di successo quali Ris, Distretto di Polizia o ancora “Squadra antimafia – Palermo oggi”.

Il cordoglio sui social

Nel frattempo sono state moltissime le persone che sui social hanno voluto dedicare all’attore un ultimo pensiero: “Ho appreso questa tristissima notizia, per chi ha avuto l’onore di conoscerlo e frequentarlo sapeva bene che persona e bravo attore era, purtroppo i dispiaceri e la tempestiva depressione ti hanno portato via. R.I.P.” e ancora “Appena finito il funerale del grande Attore Mario Pupella, m’arriva un’altra mazzata! Ci lascia un amico fraterno e Attore…”.