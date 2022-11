“Se n’è andata in pace stamattina”, è con queste parole che è stato dato l’annuncio della morte della cantante e tastierista dei Fleetwood Mac Christine McVie.

L’artista che era stata colpita da una breve malattia aveva 79 anni.

Morta Christine McVie, l’annuncio sui social

La notizia della scomparsa dell’artista è stata data dai suoi familiari attraverso un post su Instagram: “A nome della famiglia di Christine McVie, è con il cuore pesante che vi informiamo della morte di Christine. Si è spenta serenamente in ospedale questa mattina, mercoledì 30 novembre 2022, a seguito di una breve malattia. Era in compagnia della sua famiglia. Chiediamo gentilmente di rispettare la privacy della famiglia in questo momento estremamente doloroso e vorremmo che tutti conservassero Christine nei loro cuori e ricordassero la vita di un incredibile essere umano e di un musicista venerato che era amato universalmente.

RIP Christine McVie”.