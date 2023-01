Il mondo della musica piange il chitarrista Jeff Beck: aveva 78 anni

In tempi recenti aveva registrato con l’attore Johnny Depp un album.

Jeff Beck, uno dei più grandi chitarristi della storia della musica, è morto all’età di 78 anni. Fatale è stata una forma letale di menigite batterica.

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv — Jeff Beck (@jeffbeckmusic) January 11, 2023

Il messaggio di cordoglio sui social

L’annuncio della morte di Jeff Beck è stato dato sul profilo Twitter dell’artista nel quale è possibile leggere: “A nome della sua famiglia, è con profonda e profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa di Jeff Beck. Dopo aver contratto improvvisamente la meningite batterica, è morto serenamente ieri. La sua famiglia chiede privacy mentre elaborano questa tremenda perdita”.

A ciò sono stati seguiti tantissimi altri messaggi di cordoglio: da Mick Jagger, passando a Gene Simmons a Sir Rod Stewart: “Jeff Beck era su un altro pianeta.

Ha portato me e Ronnie Wood negli Stati Uniti alla fine degli anni ’60 nella sua band, il Jeff Beck Group e da allora non abbiamo più guardato indietro”, ha scritto quest’ultimo.

1/2

Jeff Beck was on another planet . He took me and Ronnie Wood to the USA in the late 60s in his band the Jeff Beck Group

and we haven’t looked back since . pic.twitter.com/uS7bbWsHgW — Sir Rod Stewart (@rodstewart) January 11, 2023

With the death of Jeff Beck we have lost a wonderful man and one of the greatest guitar players in the world. We will all miss him so much. pic.twitter.com/u8DYQrLNB7 — Mick Jagger (@MickJagger) January 11, 2023

Chi era Jeff Beck

Nato a Sutton nel 1944, Jeff Beck si dimostra essere un talento precocissimo. Nel 1965 entra negli Yardbirds dove sostituirà nientemeno che Eric Clapton. Quest’ultimo farà parte di lì a qualche anno di un altro leggendario gruppo: i Cream.

Nel 1974 intraprenderà la carriera solista e pubblicherà capolavori quali “Blow by blow”: In tempi più recenti Beck aveva registrato con Johnny Depp un album, intitolato 18: “Depp è stata una forza creativa per questo disco e spero che la gente lo prenda sul serio come musicista“erano state le parole dell’artista.