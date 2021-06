Il mondo delle assicurazioni: quali sono quelle più utili ai fini della tutela

Gli imprevisti, nella vita, sono tanti. Un contratto di assicurazione, ricordano gli esperti di Allianz Fantini, è una vera e propria garanzia.

Assicurazione è sinonimo di salvaguardia. Una polizza, infatti, è volta a tutelare l’individuo da diversi punti di vista.

Gli imprevisti, nella vita, sono tanti: possono essere connessi ai rischi della quotidianità, alle malattie e agli infortuni, ai problemi economici. Ce ne sono alcuni che riguardano la casa, altri l’automobile, altri ancora i viaggi e così via. In effetti sono tanti gli ambiti in cui una valida assicurazione può rappresentare un’adeguata copertura.

Un contratto di assicurazione, come è stato dichiarato dagli esperti di Allianz Fantini, è una vera e propria garanzia. Sulla persona, sui pericoli che corre, sui suoi beni. Ecco perché è necessario conoscere le principali tipologie di assicurazione, per capire quale sia la più adatta a seconda del caso.

Questa è una valutazione che va fatta prima o poi: lo scopo è “quantificare” l’eventuale danno e ricevere un premio di denaro, come supporto in una situazione già di per sé difficile. Ciò che conta è affidarsi a un team di professionisti, come quello della suddetta agenzia Fantini, per trovare la soluzione più indicata in base al contesto, alle esigenze e alle singole circostanze.

Universo Persona

Una prima assicurazione su cui bisogna soffermarsi è Universo Persona. Un prodotto finalizzato alla protezione della persona a 360°, come suggerisce anche il nome stesso.

Tale assicurazione è contro il rischio di infortuni che provocano invalidità permanente, e abbraccia anche i danni estetici (in termini semplici, rimborsa tutte quelle spese sostenute per gli interventi di chirurgia estetica intrapresi dopo un infortunio). Universo Persona, tra l’altro, assicura un efficiente servizio di assistenza che necessariamente deve seguire un incidente o un ricovero.

A essere difesa è quindi l’integrità fisica; lo stesso vale, in generale, per il tenore di vita, del soggetto che sottoscrive il contratto e della sua famiglia. Una simile assicurazione è consigliata molto spesso, proprio perché determina una maggiore tranquillità sotto vari aspetti.

Risparmio e Previdenza

Per un cittadino, oltre alla salute, è importante anche il suo stato economico: è in questo campo che emerge appieno l’utilità di un’assicurazione come quella sul risparmio e sulla previdenza. Al di là delle condizioni finanziarie della persona, è sempre fondamentale gestire al meglio le proprie risorse e cercare di risparmiare quanto più possibile.

In particolare, è indispensabile avere a disposizione una riserva di denaro da utilizzare negli attimi di emergenza. Qualcosa che sopperisca alla pensione, e che sia adoperabile seduta stante se ce n’è il bisogno.

I professionisti nel ramo delle assicurazioni, in via preliminare, sottopongono a un esame meticoloso il reddito, le entrate e le uscite del cliente, per individuare un’opzione su misura. Questo è uno dei tanti vantaggi che derivano dal rivolgersi a un’agenzia competente.

Allianz 1

Una delle migliori assicurazioni della compagnia Allianz, secondo molti, è Allianz 1: una polizza che costituisce un autentico punto di riferimento nel settore. Un contratto ad hoc, flessibile e versatile, elaborato in maniera diversa per ogni nucleo familiare.

L’obiettivo è mettere al riparo tutti i componenti della famiglia da numerosi imprevisti, che siano legati alla salute, all’economia ecc. Allianz 1 è stata definita come moderna, proprio perché progettata tenendo presente l’uomo moderno, e modulare: questo significa che c’è l’opportunità di aggiungere più moduli, anche in un momento successivo. Ad esempio, chi acquista una macchina o un’abitazione può integrare questi beni nella polizza.

Lo slogan è emblematico: proteggi tutto ciò che ami! Allianz 1 è concepita appositamente per questo scopo.

Allianz 1 Business

Dopo Allianz 1 c’è Allianz 1 Business: una tipologia di assicurazione che riguarda strettamente il mondo del lavoro, quello delle aziende che desiderano tutelare i propri dipendenti. Allianz 1 Business è rivolta sia ai titolari di un’impresa, sia a tutti gli impiegati. Pagando una piccola cifra mensile si costruisce una vera e propria difesa, connessa all’assistenza, ai danni verso i beni, alla responsabilità civile o ai soci stessi. Sono dunque quattro le possibili aree.

In un certo qual modo, l’intento è il medesimo di Allianz 1 ma in ambito professionale e aziendale. Le società odierne funzionano come un meccanismo di cui è essenziale preservare ogni ingranaggio, ragion per cui sono state ideate polizze come Allianz 1 Business.

Casa Tua

La casa è uno degli elementi più importanti in assoluto nella vita di una persona. Averne una è sinonimo di stabilità e di sicurezza: senza dimenticare che, in molti casi, si arriva all’acquisto di un appartamento dopo anni e anni di mutuo, di sacrifici e di restrizioni.

Ecco perché sono basilari assicurazioni come Casa Tua. Un contratto che salvaguarda la dimora da danni e imprevisti: e il bello è che la polizza si applica tanto agli esterni quanto agli interni dell’edificio.

Può capitare che si verifichino, purtroppo, incendi, allagamenti, guasti gravi a causa degli agenti atmosferici. In queste situazioni, un enorme sostegno giunge dalla polizza Casa Tua. Inoltre le migliori agenzie, tra cui la già citata Allianz Fantini, forniscono un costante ed efficace servizio di assistenza.

RC Auto e Moto

Al giorno d’oggi, l’automobile è praticamente indispensabile: serve per andare al lavoro e per tornare a casa, per svolgere una serie di commissioni, in generale per evitare i mezzi pubblici che non di rado sono sovraffollati.

È necessario anche proteggere il veicolo con la giusta assicurazione. Una polizza RC Auto sarà personalizzata: sarà, cioè, fatta su misura, perché non tutti coloro che guidano hanno le stesse esigenze. Uno strumento utilissimo in circostanze come i sinistri e gli infortuni al volante.

Scopri di più sull’agenzia Fantini

L’agenzia Allianz Fantini, più volte menzionata, mette a disposizione tutte queste assicurazioni: Allianz 1 e Allianz 1 Business, RC Auto e Moto, Casa Tua, Universo Persona e Risparmio e Previdenza. È possibile contattare il team della società per qualunque consulto, dubbio o domanda in merito al tema delle polizze assicurative.

La sede principale è a Cesena, ma ci sono anche altre subagenzie nella provincia. Allianz Fantini è forte di una longeva esperienza in questo campo: un’esperienza di oltre 20 anni, che garantisce un servizio serio, affidabile e straordinariamente efficiente.