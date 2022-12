Il mondo dello spettacolo non dorme mai

La puntata di “SHH, chi te l’ha detto?” del 25 novembre, è stata sicuramente tra le più controverse per temi trattati, 2 ore di puro gossip. Il core dell’ultimo episodio è stato il mondo dello spettacolo, partendo da nuove fiamme a coppie che scoppiano.

La nuova fiamma di Shawn Mendes ha 50 anni

Tra le news più importanti della settimana che hanno colpito le tre host: Bunnynatasha, Feforiico e Alisprayer troviamo la nuova relazione di Shawn Mendes, il quale dopo essersi lasciato alle spalle la relazione con Camila Cabello, ha ritrovato l’amore in Jocelyne Miranda, la quale pare abbia esattamente 26 anni più di lui. Jocelyne e Shawn in realtà, però, si conoscono già da molto tempo, difatti lei, prima di essere la sua nuova fiamma, era la sua chiropratica.

Harry becca Meghan con la guardia del corpo

Da coppie che si formano ad altre che scoppiano.. E’ il riassunto della relazione tra il principe Harry e sua moglie Meghan, che starebbero vivendo da un bel po’ una vera e propria crisi di coppia che pare essere arrivata al culmine. Difatti tutti i quotidiani degli ultimi giorni raccontano di una presunta scappatella di Meghan con Christopher Sanchez, ex agente Cia e già a servizio degli ex presidenti degli Stati Uniti George Bush e Barack Obama. Ovviamente da parte dei reali non abbiamo avuto conferme, per ora solo voci di corridoio.

Problemi di famiglia per Addison Rae

Durante la settimana la giovane star Addison Rae ha unfollowato entrambi i genitori dai social, e sono subito partite le teorie. Nelle scorse settimane la madre di Addison, Sheri, è stata tradita dal padre Monty. In seguito a questa situazione Addison sembra essere entrata in un periodo davvero difficile nei confronti dei propri familiari, sino ad unfollowarli su tutti i social network. Tra le teorie più plausibili ci sarebbe il corteggiamento del rapper Yung Gravy nei confronti di Sheri. A rincarare la dose ci ha pensato Sheri affermando sui social: “Non merito questo. I genitori sopportano così tanto dolore, specialmente quando hanno solo voluto il bene per i loro figli. Mando un abbraccio a tutte le mamme che lottano. Il mio cuore è a pezzi. Ho pianto con tutto il cuore per te ed è quello che ottengo?” Senza però dare ulteriori indizi.

