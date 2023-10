"Il mondo di Tim Burton" al Museo Nazionale del Cinema di Torino

Torino, 10 ott. (askanews) – In mostra a Torino, al Museo Nazionale del Cinema, dall’11 ottobre al 7 aprile 2024, “Il mondo di Tim Burton”. Un viaggio nell’universo creativo e visionario del regista statunitense, tra documenti, costumi, pupazzi, disegni, installazioni e bozzetti, con molti dei motivi da cui hanno preso vita tanti personaggi e mondi della sua cinematografia.

Molto del materiale in mostra, per la prima volta in Italia alla Mole Antonelliana, viene dall’archivio personale del regista.

L’esposizione è stata allestita nell’Aula del Tempio, sulla rampa elicoidale e al piano d’accoglienza; è suddivisa in nove sezioni tematiche: oltre 550 le opere; un percorso pensato per immergersi nella mente del genio creativo. Dagli esordi, ai progetti più recenti, un mondo magico di creature da “Mars Attacks!” a “La sposa cadavere”, da “Nightmare Before Christmas” a “Sweeney Todd”.

Tim Burton riceverà anche il premio Stella della Mole come riconoscimento del suo contributo visionario e innovativo, con il suo stile inimitabile, alla storia del cinema. La mostra è ideata e co-curata da Jenny He in collaborazione con Tim Burton e adattata da Domenico De Gaetano per il Museo del Cinema.