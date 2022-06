Il monito di Mattarella: “Riforme per non dissipare le opportunità del Pnrr”

Il monito di Mattarella su riforme e Pnrr arriva "nel trentennale del Trattato di Maastricht, che ha segnato un'importante tappa nel progetto europeo"

Il monito di Sergio Mattarella è stato forte e chiaro: “Ora riforme per non dissipare le opportunità del Pnrr”. Il Capo dello Stato lo ha detto in una lettera inviata ai Prefetti italiani in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica.

E il presidente Sergio Mattarella ha voluto ricordare come l’Italia sia impegnata in un percorso che, con “l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sta coinvolgendo in un processo di rinnovamento e sviluppo la società e le istituzioni”.

Monito di Mattarella su riforme e Pnrr

Ha detto poi il Capo dello Stato: “È fondamentale non dissipare le opportunità offerte dall’afflusso di risorse dell’Unione europea, attivando riforme che possono incidere positivamente e in modo duraturo sulla vita dei cittadini“.

Il percorso e il trentennale di Maastricht

E ancora, approfondendo: “Nel trentennale del Trattato di Maastricht, che ha segnato un’importante tappa nel progetto europeo, siamo impegnati in un percorso che, con l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sta coinvolgendo in un processo di rinnovamento e sviluppo la società e le istituzioni. E in chiosa, per dare barra etica alla solennità: “Esprimo l’auspicio che la celebrazione del 2 giugno possa costituire per i cittadini una rinnovata occasione di riflessione sui valori costituzionali”.