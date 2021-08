Il monito di Rezza: “Ricoveri in aumento, bisogna continuare a vaccinarsi, in Italia cresce ancora, anche se di poco, l’incidenza dei casi di Covid-19”

Il monito di Giovanni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, è da non prendere sottogamba: “I ricoveri sono in aumento e perciò bisogna continuare a vaccinarsi”. Il video messaggio che il professor Rezza ha diffuso a commento dei dati settimanali sul coronavirus è da prendere come uno sprone, più che come un allarme, un monito a ché la campagna di vaccinazione prosegua in maniera massiva, e per una buona campagna di vaccinazione, banale ma non troppo ricordarlo, servono persone disposte a farsi vaccinare, non tante, ma tutte.

Da un punto di vista analitico ha affermato Rezza: “Cresce ancora, anche se di poco, l’incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro paese. Questa settimana si fissa intorno a 77 casi per 100mila abitanti”. In tema di indice di contagio, ridefinito sulla scorta dei nuovi parametri “estivi”, Rezza ha precisato che lo stesso “tende leggermente a diminuire. L’Rt, ovvero l’indice di trasmissione, ora è intorno a 1,01, di poco al disopra dell’unità”.

Perché “aumenta purtroppo il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva, rispettivamente intorno al 7,1% e al 5,4%.” Insomma, la guardia alta va tenuta sempre e il miglior modo per tenerla alta è vaccinarsi tutti.

Precisa Rezza in merito alle occupazioni negli spot sanitari: “Alcune regioni si stanno avvicinando alla soglia critica, “addirittura la Sicilia l’ha superata”.

Ecco perché il direttore della Prevenzione del ministero della Salute ritiene che ci siano poche ma fondamentali cose da fare: “Data la situazione è importante continuare con grande intensità la campagna di vaccinazione e continuare anche a mantenere dei comportamenti individuali ispirati alla prudenza”.

I dati emersi dal monitoraggio settimanale offrono nuovi spunti analisi: si apprende che l’età mediana alla diagnosi è pari a 34 anni. Anni che salgono a 57 per quanto riguarda l’età mediana al primo ricovero e a 61 sul fronte dell’età mediana all’ingresso in terapia intensiva. Tutto questo per raggiungere i 79 anni se si prende in esame l’età mediana al decesso.