Il morso della scutigera è pericoloso? Consigli e rimedi

Sebbene abbia un aspetto davvero orribile, il morso della scutigera non è dannoso, ma rimedi e soluzioni naturali aiutano a tenerla lontana.

In questo periodo dell’anno, sono diversi gli insetti che entrano in casa a infastidire e rovinare la tranquillità dell’ambiente domestico. Uno di questi è la scutigera, un insetto che, in alcuni casi, può mordere l’essere umano. Cerchiamo di capire se il suo morso è velenoso e come fare per scacciarla con metodi naturali.

Scutigera

Un insetto che, per la sua struttura, ricorda molto i centopiedi. Sicuramente tutti prima o poi si sono imbattuti nella scutigera o l’hanno trovata in casa, soprattutto in questo periodo. Si caratterizza per zampe molto lunghe e pelose con le quali riesce a muoversi rapidamente entrando da piccole fessure e dai muri per poi giungere nelle abitazioni.

Ha un aspetto alquanto spaventoso per cui può inorridire, a prima vista. Il nome scientifico è scutigera coloptrata e appartiene alla famiglia dei chilopodi. Qualora dovesse capitare di trovarla in casa o nel giardino, sarebbe meglio non ucciderla dal momento che può rivelarsi un insetto molto utile. Può arrivare fino a 5 cm di lunghezza con due antenne e un capo molto piccolo.

Il corpo è di colore giallo-brunastro e ha una consistenza molle. Ha una vita media che va dai tre ai sette anni. Tende ad amare molto i luoghi umidi e riparati, per cui non è raro trovare la scutigera nelle cantine oppure sotto le cataste di legno, i sassi o anche tra i cumuli di materiale in compostaggio. In casa si trova dietro gli armadi, i mobili o anche in cucina.

Non si consiglia di ucciderla dal momento che la sua presenza può rivelarsi molto utile. Si tratta di un insettivoro, quindi per sopravvivere tende a mangiare e nutrirsi di piccoli insetti: dai ragni alle zanzare, le blatte, passando per le cimici dei letti, ecc. Non bisogna ucciderla proprio per il lavoro di pulizia che fa nei confronti di altri parassiti.

Morso scutigera

Un insetto che risulta essere del tutto inoffensivo e innocuo per l’essere umano. Non appena sente di essere in pericolo o minacciata, tende a fuggire via rapidamente. Può capitare che morda l’essere umano, ma si tratta di casi davvero rari. Il morso di questo insetto è leggermente velenoso e può essere simile alla puntura della zanzara o dell’ape, soprattutto nei soggetti che sono allergici.

Il morso è innocuo, non solo per gli esseri umani, ma anche per gli animali domestici quali cani e gatti per cui non si avverte il minimo pericolo. Nella zona del morso, può comparire un leggero gonfiore che tende a sparire nel raggio di poche ore. Non è pericolosa per l’uomo, ma per le sue prede che uccide con il suo veleno letale.

Per evitare che la scutigera possa mordere e soprattutto per allontanarla da casa, è possibile sigillare e chiudere determinate fessure e anfratti usando del silicone in modo che l’ingresso di questo insetto non sia permesso. Poi si possono usare anche dei rimedi naturali, come pepe nero in polvere o caffè macinato da spargere nei punti strategici.

Si tratta di un guardiano silenzioso che non crea nessun problema né agli esseri umani, ma neanche agli animali domestici e che è possibile scacciare con Ecopest, un dispositivo che la allontana immediatamente.

Scutigera in casa: come allontanarla

