Il museo dei palloncini conquista il mondo: da Roma a Parigi

Milano, 20 apr. (askanews) – Immergersi in una vasca di palline, sedersi su un divano gonfiabile. È il piacere che sperimentano i visitatori di questa installazione, Pop Air exhibition, nella Grande Halle de la Villette, ex macello e ora centro culturale di Parigi. Oltre 5mila quadri di opere in cui immergersi, create da 15 artiste e artisti ispirati dal museo dei palloncini di Roma, che ha partecipato all’evento.