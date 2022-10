Il musical Tick, tick BOOM! conquista l’Italia

Milano, 29 ott. (askanews) – Per la prima volta in Italia arriva tick, tick BOOM! il musical che celebra due maestri del teatro musicale contemporaneo americano: Jonathan Larson e Stephen Sondheim. Dopo il debutto a Novara e Trieste, a Milano dal 2 al 6 novembre, al Teatro Franco Parenti. Il musical ha tratti fortemente autobiografici e ha conquistato il grande pubblico con la recente versione cinematografica interpretata da Andrew Garfield. Con musica e libretto di Jonathan Larson, racconta la vita di un giovane compositore che tenta di far produrre tra mille difficoltà un proprio musical a Broadway nella New York del 1990.

L’edizione italiana con la regia di Massimiliano Perticari e Marco Iacomelli, ha delle novità rispetto alle versioni internazionali: la riorchestrazione della partitura con l’aggiunta di un quartetto d’archi e il cast allargato da tre a sette interpreti come racconta il protagonista Nicolò Bertonelli

Durante le audizioni la produzione cercava una persona che suonasse davvero il pianoforte e infatti ho dovuto imparare alcune canzoni da suone all’audizione, abbiamo suonato ed è stata una emozione pazzesca suonarle in un audizione e soprattutto suonarle in uno spettacolo, perchè la musica è dal vivo c’è un quartetto d’archi insieme alla band e suono anche io il pianoforte ed è un’emozione pazzesca”.

Il pubblico potrà quindi assistere a una vera e propria prima mondiale di una versione inedita di tick, tick BOOM!