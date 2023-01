Il Napoli travolge la Juventus per 5-1 ed è di nuovo a +10

Serata magica al Maradona per i tifosi napoletani accorsi a supportare la squadra. La Juventus non prendeva cinque goal in una sola partita dal 1993.

Nell’anticipo della 18esima giornata della Serie A 2022-2023, il Napoli travolge la Juventus per 5-1 al Maradona, riportandosi a +10 in classifica sui bianconeri, secondi, e ribadendo con forza di essere la principale candidata alla vittoria finale del campionato.

Nel primo tempo, Di Maria tiene in gara i bianconeri

L’attacco del Napoli, facilitato da una difesa avversaria apparsa più volte disattenta nel corso della gara, ha nuovamente brillato davanti ai suoi tifosi.

Il vantaggio dei partenopei arriva al primo vero affondo nell’area bianconera, al 14esimo minuto: Szczesny si supera sulla semi-rovesciata di Kvaratskhelia al centro dell’area, ma nulla può fare per fermare Osimhen, che approfitta della respinta corta.

Dopo l’1-0, la Juventus prova a dare alcuni segnali positivi, liberandosi delle paure iniziali e rendendosi pericolosa con Di Maria, l’unico a tenere in gara nel primo tempo la sua squadra e a illuminare l’attacco bianconero.

Al 39esimo, nel momento migliore per la Juventus, arriva comunque il raddoppio del Napoli, con Osimhen che ricambia il favore a Kvaratskhelia, che, solo in area, infila prontamente la palla in rete.

Tre minuti più tardi, proprio Di Maria riporta però in partita la sua Juventus, fissando il risultato del primo tempo sul 2-1.

Il secondo tempo sancisce il dominio del Napoli sulla Juventus

Nel secondo tempo, il Napoli domina la gara, ferma per alcuni minuti per soccorrere Locatelli, colpito involontariamente alla bocca da Osimhen.

Rrahmani, dopo aver rischiato un autogoal nel primo tempo, da fuori area firma il 3-1 al 55esimo, mentre al 65esimo è sempre Osimhen a condannare definitivamente gli avversari, segnando il 4-1 con un colpo di testa, nuovamente su perfetto cross di Kvaratskhelia.

Al 72esimo, a chiudere la manita ci pensa Elmas, entrato in campo nel secondo tempo al posto di Politano.

L’ultima manita la Juventus l’aveva subita da… Massimiliano Allegri!

La Juventus non subiva cinque goal in una partita da quasi trent’anni, ovvero dal 30 maggio del 1993, quando perse sempre per 5-1 contro il Pescara. La prima rete della squadra abruzzese venne segnata da… Massimiliano Allegri, ora allenatore dei bianconeri!

