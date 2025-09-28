Il Napoli trionfa al Meazza con una rimonta mozzafiato

Il Meazza ha ospitato un incontro emozionante tra il Milano e il Napoli, in cui ogni attimo ha avuto il suo peso. La sfida è iniziata con un ritmo frenetico, portando i rossoneri a sbloccare subito il punteggio. Tuttavia, il Napoli ha mostrato una determinazione che ha portato a una rimonta sorprendente.

Un inizio scoppiettante per i rossoneri

Il match ha preso il via in modo fulmineo per i ragazzi di casa. Dopo soli tre minuti, Pulisic ha effettuato un affondo sulla fascia, centrando perfettamente per Saelemakers, che ha insaccato il pallone sul secondo palo. La gioia rossonera, però, è durata poco, poiché il Napoli ha immediatamente reagito. Maignan, il portiere del Milan, ha dovuto sfoderare due parate decisive, prima su un tiro di Gutierrez e poi su un doppio tentativo di McTominay.

Occasioni sprecate e un raddoppio mancato

Nonostante un avvio promettente, il Milan ha faticato a trovare il raddoppio. Fofana ha avuto una chance d’oro, ma non è riuscito a concretizzarla. Al 31° minuto, è stato Pulisic a trovare la via della rete, assistito da Fofana dopo una deviazione che ha ingannato Juan Jesus. Tuttavia, il portiere napoletano ha dovuto nuovamente intervenire per mantenere viva la speranza della sua squadra.

Il Napoli si riscatta nella ripresa

Nel secondo tempo, la situazione si è complicata per i rossoneri. Dopo un brutto colpo di testa di McTominay, Maignan ha dovuto intervenire nuovamente, dimostrando la sua bravura tra i pali. La vera svolta è arrivata quando Estupinian ha commesso un fallo su Di Lorenzo. Dopo un consulto con il VAR, l’arbitro ha estratto un cartellino rosso, lasciando il Milan in inferiorità numerica.

Il rigore decisivo

Con un uomo in più, il Napoli ha approfittato della situazione. Al 60° minuto, il calciatore De Bruyne ha avuto l’opportunità di trasformare un rigore, frutto del fallo di Estupinian. La sua realizzazione ha acceso la folla e ha dato nuova vita alla squadra partenopea, ora determinata a completare la rimonta.

Impatto della partita

Il match al Meazza ha evidenziato la resilienza e la determinazione del Napoli, capace di ribaltare una situazione difficile. I rossoneri, pur partendo in vantaggio, hanno dovuto fare i conti con l’abilità del loro avversario e le decisioni arbitrali. Questa partita rimarrà nella memoria dei tifosi come un esempio di come le dinamiche del calcio possano cambiare in un istante, rendendo ogni incontro unico e imprevedibile.