Il Natale nei vecchi Super8 da tutto il mondo a Venaria Reale

Milano, 16 dic. (askanews) – L’albero in bianco e nero, i regali, la tombola di plastica, le foto tutti insieme. È il Natale del passato che torna in tutta la sua bellezza e nostalgia grazie ai vecchi filmini di famiglia da tutto il mondo, cuore di una videoinstallazione a Venaria Reale, dove saranno proiettati per tutto il periodo natalizio.

Il progetto “Home movie Christmas day”, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e la partecipazione di 20 archivi e cineteche di film di famiglia di tutto il mondo, è realizzato da Archivio Superottimisti che dal 2007 raccoglie, archivia e digitalizza i vecchi film di famiglia Super8 e non solo.

Giulio Pedretti ne è il presidente. “Questi materiali negli ultimi anni sono stati rivalutati perché raccontano una storia completamente diversa dagli archivi cinematografici ufficiali, sono molto più spontanei, raccontano della vita quotidiana degli eventi familiari dei viaggi attraverso gli occhi dei cineamatori, proprio per questo loro valore l’archivio dei Superottimisti si concentra da anni sulla loro valorizzazione grazie a questo organizziamo tantissimi progetti come l’Home movie Christmas day”.

Il progetto prevede il 23 dicembre una proiezione-concerto con la sonorizzazione dal vivo delle immagini a cura del quartetto d’archi Archidee.

Un altro salto nel passato alle origini del cinema.