Il neo premier scozzese Yousaf: Mi batterò anch'io per l'indipendenza

Roma, 30 mar. (askanews) – Ha appena ripreso la fiaccola della dimissionaria Nicola Sturgeon e il neo premier scozzese Humza Yousaf, del partito indipendentista (SNP) torna a promettere in Parlamento a Edimburgo che si batterà per l’indipendenza della Scozia dalla Gran Bretagna, nonostante le critiche del partito conservatore.

“Non è una sorpresa per nessuno che come primo ministro della Scozia farò avanzare la cause dell’indipendenza. Lo farò perché non accetto che ci siano bambini in povertà qui in Scozia per colpa di un decennio di austerità. Lo farò perché non accetto che un paese così ricco di risorse come il nostro debba trovarsi senza carburante per colpa del governo britannico. Lo farò perché non accetto che la gente soffra per i prezzi spropositati dell’energia.” ha detto Yousaf. “Continuerò a battermi per l’indipendenza. Perché è necessaria l’indipendenza per scatenare il potenziale di questo paese. Potremo fare molto di più coi poteri di uno Stato indipendente”.